Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion wird in den nächsten Monaten die Strommasten zwischen Heßheim im Rhein-Pfalz-Kreis und Wörth sanieren. Als Grund für die Arbeiten nennt das in Dortmund ansässige Unternehmen die aktuellen Normanforderungen.

Dabei werden laut Amprion an den meisten Masten der Stahl und stellenweise weitere Bauteile erneuert. Die Arbeiten beginnen im Juli und sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. „Die Arbeiten dauern einige Tage pro Mast – je nachdem, wie viel Stahl eingebaut beziehungsweise getauscht und wie viele Bauteile erneuert werden müssen“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Es seien schwere Geräte im Einsatz. Der Transport erfolge mit Lkw über die bestehenden Wege am jeweiligen Mast. Im Kreis Germersheim sind die Ortsgemeinden Lustadt und Bellheim, die Verbandsgemeinden Jockgrim und Rülzheim sowie die