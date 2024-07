Am Sonntag kam es am frühen Nachmittag zu einem Stromausfall im Bereich der Hans-Mayer- und der Frühlingstraße in Germersheim. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke leitete sofort Maßnahmen ein, teilen die Werke mit. Nachdem die Ursache– ein defekter Schalter – lokalisiert war, wurde die Stromversorgung wiederaufgebaut. Zwischen 14 und 15 Uhr wurde die alternative Versorgung zugeschaltet.