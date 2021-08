Am Dienstagmittag ist in großen Teilen der Südpfalz der Strom ausgefallen. Es handelte sich laut einer Sprecherin der Pfalzwerke AG um eine sogenannte Großstörung im 110-KV-Netz. Im Umspannwerk Maximiliansau war es zu einen Fehler im Bereich der 110-KV-Sammelschiene gekommen. Die Sammelschiene ist der Teil der Anlage, an dem die ankommenden und abgehenden Leitungen angeschlossen sind. Dieser Fehler führte zu Sicherheitsabschaltungen im umliegenden Hochspannungsnetz, die wiederum zu Versorgungsunterbrechungen in mehreren Ortschaften der Südpfalz führten.

Die Wiederversorgung erfolgte laut Pfalzwerke innerhalb von 32 Minuten. Betroffen waren in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim 44 Städte und Gemeinden. Erste Meldungen von betroffenen Bürgern sind kurz nach 12 Uhr auf der Internetseite stromausfall.org eingegangen.