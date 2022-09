Einen Stromausfall gab es am Montag am Nachmittag in Leimersheim. Zwischen 15.50 und 17.50 Uhr sei es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG gekommen, teilte das Unternehmen jetzt mit. Davon seien Teile von Leimersheim betroffen gewesen. Grund für die Störung war laut Unternehmen ein defektes Kabel. Das Netzteam Südpfalz habe die Stromversorgung wiederhergestellt.