Diese Woche ist bei der Pfalzwerke Netz AG der Wurm drin. Bereits zum dritten Mal gab es Stromausfälle im Netz des Stromversorgers. Wegen eines defekten Kabels in Folge des Gewitters in der Nacht auf Sonntag kam es um 1.53 Uhr erneut zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke. Betroffen waren Teile von Hayna, Erlenbach, Kandel, Neupotz, Büchelberg, Rheinzabern, Leimersheim, Hatzenbühl, Hagenbach und Berg, die zwischen 1 Minute und 1 Stunde 55 Minuten unversorgt blieben. Ein einzelner Umspannpunkt in Berg blieb den Pfalzwerken zufolge 2 Stunden und 4 Minuten ohne Strom. Bereits am Dienstag und am Mittwoch kam es in Teilen des Netzes zu Stromausfällen.