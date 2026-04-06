Im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke ist es am frühen Morgen des Ostermontags zu einer Störung gekommen. Wie die Pfalzwerke melden, fiel gegen 4.30 Uhr in Teilen von Dudenhofen und Harthausen im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in einigen Bereichen von Schwegenheim (Landkreis Germersheim) der Strom aus. Schuld an den Versorgungsunterbrechungen, die zwischen einer Minute und knapp zwei Stunden andauerten, war laut Mitteilung ein defektes Kabel. Betroffen waren im Landkreis Germersheim auch Teile von Freisbach und Weingarten.