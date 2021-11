Eine Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke führte am Dienstagmorgen um 8.27 Uhr zu Stromausfälle in drei Orten der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Betroffen waren Teile von Lustadt, Schwegenheim und Weingarten. Die Stromausfälle dauerten zwischen 1 und 51 Minuten an.