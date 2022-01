Karlsruhe. Vor einem Monat wurde der Stadtbahntunnel eröffnet. Seitdem fahren die Bahnen zwar unterirdisch, dennoch fließt Strom durch die Oberleitungen. Die VBK mahnen zur Vorsicht.

Um die Stabilität der Stromversorgung für den Bahnverkehr zu gewährleisten, fließe derzeit noch Strom durch die Oberleitungen in der Kaiserstraße, teilen die VBK mit. Die Verkehrsbetriebe warnen deshalb vor leichtsinnigem Verhalten in der Nähe der Leitungen.

Personen, die der Fahrstromleitung zu nahe kommen, begeben sich in Lebensgefahr. An den innerstädtischen Trambahnstrecken beträgt die Spannung 750 Volt an der Fahrleitung – das ist mehr als die dreifache Spannung wie bei einer Haushaltssteckdose. Bei Stadt- und Eisenbahnstrecken in der Region beträgt die elektrische Spannung sogar 15.000 Volt. Damit ein potenziell tödlicher Stromschlag ausgelöst wird, müsse die Oberleitung nicht einmal zwangsweise berührt werden. Es reiche bereits aus, wenn man der Leitung oder den Abspannungen zu nahe kommt, wie die VBK informieren.