Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, war ein 29-Jähriger in seinem Lexus auf der B36 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Eggenstein und Leopoldshafen überholte ein 56-jähriger Fahrer eines VW Tiguan einen Kleinwagen mit Germersheimer Kennzeichen. Beim Wechsel der Fahrspur soll der Fahrer des VW weder auf den rückwärtigen Verkehr geachtet, noch den Blinker betätigt haben. Der jüngere Mann leitete eine Vollbremsung ein, kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelleitplanke. Noch vor Eintreffen der Polizei hielten beide in Linkenheim an und der 29-jährige sprach den 56-jährigen auf den Unfall an. Dieser gab an, dass der andere selbst schuld sei, da er aufgrund des vorherrschenden Nebels mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Danach entfernte sich der Fahrer des VW ohne auf die Polizei zu warten oder seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des Germersheimer Kleinwagens und eines nachfolgenden Porsches sich unter 0721/9671810 zu melden.