Das Landratsamt Karlsruhe setzt sich gemeinsam mit der Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe und der Stadt Stutensee für den Erhalt der Streuobstwiesen ein. Dazu findet ergänzend zu den Frühjahrskursen in Stutensee-Spöck, Bad Schönborn und in Karlsruhe-Stupferich am Freitag, 30. Juni, um 17 Uhr, ein Sommerriss-Kurs statt. Bei diesem werden die beim Frühjahrsschnitt behandelten Streuobstbäume begutachtet und aufgezeigt, wie mit dem Sommerriss die weitere Entwicklung der Bäume gelenkt werden kann. Veranstaltungsort und Treffpunkt ist in Stutensee-Spöck beim Streuobstbestand südlich des Friedhofs. Obstwiesenbesitzer sind eingeladen, sich über die Obstbaumpflege zu informieren und so zum Erhalt der heimischen Streuobstwiesen beizutragen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Parkmöglichkeiten finden sich bei der Spechaahalle und beim Friedhof. Eine Anfahrtshilfe ist auf der Homepage der Streuobstinitiative unter www.streuobstinitiative.de und dem Stichwort Veranstaltungen eingestellt. Rückfragen können per E-Mail an info@streuobstinitiative.de gestellt werden.