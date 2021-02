Die Polizei Wörth sucht nach einem orangefarbenen Streufahrzeug mit Schaufelanbau an der Front, das am vergangenen Mittwoch einen Unfall verursachte und flüchtete. Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen an diesem Tag, wie gegen 14.50 Uhr das orangefarbene Fahrzeug an ein geparktes Fahrzeug in der Hauptstraße stieß. Der Unfallverursacher flüchtete nach Polizeiangaben von der Unfallstelle. An dem geparkten Wagen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Hinweise an die Polizei in Wörth unter 07271 92210.