Die Asklepios Südpfalzklinik in Germersheim lädt zur Online-Patientenveranstaltung ein am Donnerstag, 1. Juli, um 18 Uhr. Thema ist „Resilienz – was uns stark macht“ sowie die allgemeine Vorstellung der Abteilung Psychosomatik. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, mit stressigen und schwierigen Lebenssituationen besser und gelassener umzugehen“, erklärt Referentin Dr. med. Marcella Altherr, Chefärztin der Psychosomatik in Germersheim. Gemeinsam mit Ärztin und Klangtherapeutin Eva-Maria Heinemann wird sie auf das Konzept der Resilienz näher eingehen und es erläutern. Die Veranstaltung soll den Teilnehmern darüber hinaus die Möglichkeit geben, Einblicke in die Abteilung und Arbeit der Psychosomatik zu erhalten. Die Online-Veranstaltung kann über folgenden Link aufgerufen werden: www.asklepios.com/germersheim. Die Moderation übernimmt Frank Remmert, Redakteur beim rheinmaintv. Fragen im Chat sind erwünscht.