An einer Tankstelle der Haid-und-Neu-Straße sind am Samstag kurz nach 6 Uhr zwei Männer im Alter von 47 und 50 Jahren aneinandergeraten. Zunächst kam es zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Ältere mit einem Stock gegen das Bein seines Kontrahenten geschlagen habe. Der wiederum verfolgte den Mann anschließend, als dieser sich entfernen wollte. Dabei soll der 50-Jährige unter Vorhalt eines Messers gedroht haben, was der 47-Jährige offenbar mit einem Reizstoff-Sprühgerät erwiderte und seinem Gegenüber ins Gesicht sprühte. Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach leistete der 50-Jährige unter Vorhalt des Messers Widerstand. Er wurde daraufhin unter Vorhalt der Dienstwaffen zu Boden beordert und gefesselt. Da sich der Mann in einem psychisch auffälligen Zustand befand, wurde er in eine entsprechende Klinik überstellt. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Geschehensablaufes dauern noch an.