Der Streitfall Bienwald-Radwegekonzept hat es nun in das Fernsehen geschafft, nachdem die RHEINPFALZ mehrmals berichtet hatte. Umweltschützer verschiedener Organisationen haben sich mit Landrat Fritz Brechtel getroffen, um über das rund 4,5 Millionen Euro teure Projekt eines Radweges entlang der L 545 zwischen Steinfeld und Scheibenhardt über die Bienwaldmühle zu diskutieren. Am Donnerstag, 29. April, berichtet das SWR-Fernsehen in seinem Magazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ ab 20.15 Uhr über den Streitfall. Das projektierte Asphaltband steht in der Kritik wegen seiner enormen Eingriffe in den Naturhaushalt durch Flächenverbrauch, Versiegelung und aufgerissenen Waldrand – während derzeit im Bienwald bereits ein leistungsfähiges Radwegenetz im Rahmen des laufenden Naturschuztgroßprojektes umgesetzt wird.