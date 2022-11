Fünf Männer waren am Montagabend auf einem Parkdeck eines Einkaufcenters in der Pforzheimer Straße versammelt und beleidigten dort offenbar Frauen einer anderen Gruppe. Zwischen beiden Lagern entwickelte sich ein Handgemenge und die Polizei musste mit neun Streifen und einem Diensthundeführer anrücken, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Polizisten sprachen den Kontrahenten Platzverweise aus, dem sie größtenteils nachkamen. Ein 37-Jähriger musste jedoch in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Diensthund eingesetzt. Bei einem Hundebiss erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er verweigerte in der Folge jegliche medizinische Versorgung.