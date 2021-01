Leichte Verletzungen erlitten ein Mann und eine Frau, die in eine handfeste Auseinandersetzung gerieten. Nach Angaben der Polizei ging am Sonntagmorgen eine 52-jährige Hundehalterin mit ihren drei Hunden am Rheindamm bei der „Insel Grün“ spazieren. Da die Hunde nicht angeleint waren, wurde sie von einem Mann zunächst lautstark darum gebeten. Zwischen den beiden kam es zunächst zum Streit und dann sogar zu der handfesten Auseinandersetzung. Bei der Fahndung wurde der Mann in Lingenfeld angetroffen. Was sich vor Ort genau ereignet hat, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Personen wurden leicht verletzt und müssen sich wegen einer Körperverletzung verantworten.

Anleinpflicht ist geregelt

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal auf die aktuelle Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Germersheim hin. Dort ist ausdrücklich geregelt, wo und wann ein Hund angeleint werden muss. Dort heißt es unter anderem, dass innerhalb geschlossener Ortslagen, auf dem Leinpfad und dem Bermeweg innerhalb der Gemarkung der Stadt Germersheim sowie in öffentlichen Anlagen Hunde zur Sicherheit der Fußgänger angeleint sein müssen.