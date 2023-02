In einem Kaufhaus in der Kaiserstraße gerieten zwei Familien in Streit. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 47-Jähriger gegen 18.30 Uhr gemeinsam mit Verwandten in dem Warenhaus auf. Nachdem ein 42-jähriger Bekannter, der ebenfalls mit seiner Familie unterwegs war, den 47-Jährigen auf einer Rolltreppe erblickte, kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Dieser entwickelte sich jedoch rasch zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, an dem sich dann auch deren Begleiterinnen sowie ein weiterer Angehöriger des 42-Jährigen beteiligten. Den herbeigerufenen Polizeistreifen gelang es schließlich, die Streithähne zu trennen. Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei drohte der 47-Jährigen seinem Kontrahenten allerdings erneut. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.