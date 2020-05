Am Samstag kam es in der Nordweststadt zu einem Streit zwischen einem 27-jährigen Mann und seiner ehemaligen, 32-jährigen Lebensgefährtin. Der Mann wollte sich laut Polizeibericht offenbar unerlaubt mit der drei Jahre alten Tochter ins Ausland absetzen. Zunächst drohte er mit einem Messer und verletzte die Frau unter anderem mit einen Faustschlag leicht. Danach holte er eine Eisenstange und versuchte gewaltsam, das im Fahrzeug sitzende Kind an sich zu nehmen. Erst als ein Nachbar hinzukam, flüchtete der Mann. Die Fahndung der alarmierten Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.