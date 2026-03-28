Zu unserem Bericht über das Gelände der ehemaligen Rülzheimer Straußenfarm nimmt die bisherige Pächterin Uschi Braun Stellung. Sie weist die Vorwürfe der Gemeinde zurück.

„Die Gemeinde Rülzheim hat über drei Jahre hinweg insgesamt fünf Bewerber nicht zum Zuge kommen lassen, die unsere Straußenfarm unbedingt fortführen wollten“, schreibt Braun. Dabei sei die Höhe der geforderten Pacht weniger strittig gewesen als vielmehr die sehr begrenzt in den Raum gestellte Pachtdauer. „Ein Nachfolger, der einen Betrieb erwerben und in Rülzheim investieren möchte, braucht eine langfristige Perspektive und kann mit nur zehn oder zwanzig Jahren wenig anfangen.“ Die zunehmende Aussichtslosigkeit sowie eine lebensbedrohliche Erkrankung ihres Mannes Christoph Kistner hätten sie schließlich gezwungen, den Betrieb einzustellen.

Das Urteil entspreche zwar „strenggenommen der Rechtslage“, aber die ganze Geschichte wäre, so Braun, vermeidbar gewesen – mit etwas Menschlichkeit, Visionsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein, sagt sie. „Wir hatten Leute, die in Rülzheim investieren wollten, die unseren Betrieb mit neuen Ideen bereichert hätten und ein wundervolles Aushängeschild für den Ort geworden wären.“ Aber im Rathaus habe die Weitsicht gefehlt, obwohl mehrere Male konkrete Betriebsentwürfe und Investitionspläne vorgelegt wurden. Man habe sich nicht festlegen wollen, sich mit immer neuen vorgeschobenen Gründen aus Entscheidungen herauslaviert und sich damit letztendlich für Zerstörung und Perspektivlosigkeit entschieden, so die Vorwürfe der bisherigen Pächterin. „Und das haben die Rülzheimer nun davon.“

„Das Gelände ist frei“

Anders als im Artikel dargestellt habe sie das 12-Hektar-Gelände geräumt, um den Forderungen der Gemeinde nachzukommen. 25 solide Holz-Ställe sowie die dazugehörigen Zaunanlagen habe sie an mehr als zwanzig Selbst-Abbauer verschenkt und die Arbeiten ein Jahr lang persönlich geleitet und überwacht. „Das Gelände ist frei, die Gemeinde hätte es seit Jahren nutzen können, wenn sie denn einen Plan gehabt hätte.“

Der bewaldete Sichtschutz rings um das Farmgelände und vor allem zur Bahnlinie hin sei ihr von der Gemeinde und dem bestehenden Bebauungsplan vorgeschrieben und nach einvernehmlicher Abstimmung angelegt worden. Diesen nun roden zu wollen, sei Unsinn, sagt Braun. Jeder Folgebetrieb aus den Bereichen Umwelt, Natur und Tourismus werde auch eine Umzäunung und einen Sichtschutz benötigen.

Zudem sei eine Rodung „auch Wahnsinn“, weil dies bedeuten würde, eine seit zwanzig Jahren gewachsene Natur dem Erdboden gleichzumachen und „die immensen Kosten dafür einer Rentnerin aufbürden zu wollen, die in Rülzheim bereits um ihr Lebenswerk und ihre Existenz gebracht wurde“. Der Bebauungsplan an der Bahnlinie entlang würde einen 10 Meter breiten und bis zu 3,5 Meter hohen ganzjährig blickdichten Grünstreifen fordern. Nach einer Rodung müsste also umgehend eine Wiederaufforstung erfolgen.

Zu den Ausführungen Brauns ergänzt ihr Mann Christoph Kistner, sie hätten sich viele Jahre nach kompetenten und finanzstarken Partnern umgesehen, die ihr Lebenswerk entsprechend ihren Vorstellungen „einer wirklich artgerechten Nutztierhaltung, eines nachhaltigen Tourismus und eines einzigartigen Naherholungsbereichs abseits der täglichen Sorgen“ fortführen wollten. Obwohl die Nachfolge-Frage in vielen Wirtschaftsbereichen mangels Interessenten scheitere, „waren wir erfolgreich“. Aber die Ortsgemeinde habe die Teilflächen für geplante Investitionen nicht verkaufen wollen, was letztlich zu einem Rückzug der Investoren führte. Denn keiner wollte den Fehler begehen, an dem sie letztendlich gescheitert seien: Investieren auf fremdem angepachteten Grund. „Hätten wir am Anfang das für Freizeitgewerbe zugelassene Areal des Landkreises erworben, wäre allen Beteiligten das erbärmliche Theater jetzt erspart geblieben“, so Kistner weiter.