Unfreundlichkeit gegenüber Neupotzern wirft CDU-Ratsmitglied Joachim Burger der Verbandsgemeinde (VG) Rülzheim vor. Hintergrund ist die geplante Ansiedlung eines Einkaufmarkts.

„Zunächst einmal: Neupotzer und Leimersheimer sind gute Nachbarn“, schreibt Burger in einer Stellungnahme zum Artikel „Nachbarn stimmen gegen Wasgau“ (25. März). Neupotz unterstütze etwa die Kiesabbaupläne der Leimersheimer und den Hochwasserschutz. „Auch unterstützen viele Neupotzer den Nahkauf-Markt in Leimersheim, der praktisch alle Vereinsfeste in Neupotz beliefert. (...) Wahrscheinlich freuen sich sogar viele in Leimersheim, dass ein Wasgau-Markt nach Neupotz kommen kann.“ Dann müssten sie für größere Einkäufe nicht nach Rülzheim oder Rheinzabern.

Dass die VG Rülzheim Bedenken gegen den Markt in Neupotz äußert, sei „nicht nur unfreundlich gegenüber Neupotzern und Leimersheimern. Es ist schlichtweg nicht nachzuvollziehen. Gerade Rülzheim, das bereits viele Einkaufsmärkte besitzt und mit seinem Gewerbegebiet in den letzten Jahren stark gewachsen ist!“ Die Entwicklung eines kleinen Nachbarorts sollte man nicht ausbremsen, meint Burger.

Kuhardt habe ebenfalls Interesse an der Ansiedlung eines Verbrauchermarkts. „Man darf gespannt sein, ob der VG-Rat Rülzheim auch dagegen Bedenken äußert, und ob ebenfalls eine teure Verträglichkeitsstudie in Auftrag gegeben wird.“