Wie war das nochmal genau mit den sieben Stunden Betreuung, die jedem kleinen Kindergartenbesucher seit Juli 2021 zustehen? In einem Rechtsstreit zwischen einer Familie und der Hatzenbühler Ortsgemeinde geht es um nicht weniger, als darum, was das neue Kita-Gesetz dazu aussagt.

Kinder ab einem Jahr haben seit zweieinhalb Jahren in Rheinland-Pfalz einen Rechtsanspruch darauf, sieben Stunden ohne Pause in einer Kita betreut zu werden. Sie sollen ein Mittagessen bekommen. So steht es