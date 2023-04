Nach einer Meinungsverschiedenheit gerieten am Freitagabend zwei 19-Jährige in Philippsburg aneinander und verursachten dadurch einen Polizeieinsatz. Wie bislang bekannt, stritten sich gegen 21 Uhr zwei junge Männer auf einem Parkplatz an der Weiße-Tor-Straße, wobei einer der Beiden offenbar ein Messer zog und seinen Kontrahenten damit bedrohte, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte, jedoch niemanden mehr antraf. Weitere Ermittlungen im Umfeld führten die Beamten schließlich zu den beiden Männern. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung erlitt einer der beiden 19-Jährigen wohl eine blutige Nase. Das Messer fanden die Beamten in einem Blumenkübel und stellten es sicher. Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts einer Körperverletzung beziehungsweise einer Bedrohung rechnen.