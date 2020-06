Mit zehn Streifenwagen rückte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch in einer Grünanlage an, um einen Streit zwischen zwei Gruppen aus laut Zeugenaussagen rund 30 Menschen zu beenden. Gegen 0.30 Uhr teilten Anrufer über Notruf mit, dass sich mehrere Männer aus Autos mit Holzlatten bewaffnen und zu dem Grünstreifen entlang der Augartenstraße gehen würden. Beim Eintreffen der Polizisten flüchteten diese, es gelang jedoch, elf Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren zu stellen. Ein 19-Jähriger gab sich schließlich als vermeintlicher Geschädigter zu erkennen. Er gab an, dass er zuvor von einer größeren Gruppe zusammengeschlagen worden wäre. Dabei wäre auch ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen. Der 19-Jährige wies eine Verletzung am Kopf auf, die jedoch zunächst nicht ärztlich behandelt werden musste.

Laut Polizei und nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 19-Jährige nach diesem Angriff Bekannte verständigt, die sich schließlich vor Ort zusammenfanden. Eine weitere gewalttätige Auseinandersetzung der beiden Parteien sei vermutlich durch die Präsenz der Polizeibeamten verhindert worden.

Bei der Absuche des Geländes wurde ein Teleskopschlagstock gefunden. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721 6663411 zu melden. Ort der Auseinandersetzung war der Grünstreifen entlang der Augartenstraße zwischen Wilhelm- und Marienstraße.