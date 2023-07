Zu einem Streit in einem Fitnessstudio ist es am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr gekommen. Ein 31-Jähriger und ein 22-Jähriger hatten eine lautstarke Auseinandersetzung, so dass die Aufsicht des Studios die Polizei informierte. Nach Aufnahme der Strafanzeigen hatten sich der Polizei zufolge die Gemüter wieder beruhigt.