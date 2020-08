Mit einer Spraydose ist am Mittwochabend um 23 Uhr ein 29-Jähriger von einem Jugendlichen in der Karlsruher Südstadt attackiert und dabei gefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Auslöser war ein Streit zwischen dem Opfer und seiner 31-jährigen Freundin. Zwei Jugendliche boten der Frau ihre Hilfe an. Als diese die Hilfbereitschaft der Jugendlichen ablehnte, enstand ein Streit zwischen dem Pärchen und den Jugendlichen. Dieser eskalierte bei der Haltestellte „Werderstraße“, als einer der Jugendlichen den 29-Jährigen mit einer Spraydose gefährlich am Kopf verletzte. Der Streit verlagerte sich weiter in die Luisenstraße. Kurz darauf wurde das Opfer erneut von dem Jugendlichen mit der Spraydose verletzt. Die 31-jährige Freundin des Mannes konnte dazwischen gehen und wurde dabei leicht verletzt. Der 17-Jährige wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.