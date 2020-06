Wie mehrere Zeugen beobachteten, kam es am Samstag gegen 19.20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Karlsruher Berckmüllerstraße. Ein 27-Jähriger befand sich laut Polizei auf dem Weg zu einem Supermarkt, als plötzlich ein silberfarbenes Fahrzeug angefahren kam und neben ihm stoppte. Der 27-Jährige fragte die drei Insassen des Autos nach einer Zigarette. Diese bekam er schließlich ausgehändigt. Als der Mann seinen Fußweg fortsetzen wollte, parkte das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe, teilt die Polizei mit. Drei Männer stiegen aus und liefen auf ihn zu. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den vier Personen. Einer der drei Männer holte laut Polizei mit dem Fuß aus und verpasste dem 27-Jährigen einen Tritt ins Gesicht. Er fiel zu Boden und verlor kurze Zeit das Bewusstsein. Er konnte nur noch mitverfolgen, wie das Fahrzeug wegfuhr. Zeugen können sich bei Polizei Karlsruhe melden.