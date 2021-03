Der Streit mit seiner Lebensgefährtin endete für einen 45-Jährigen am Dienstagabend im Gefängnis. Aufgrund des lautstarken Streits in Lustadt wurde die Polizei alarmiert. Die Situation wurde schnell beruhigt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass gegen den 45-Jährigen ein Haftbefehl wegen Widerstands vorlag. Er wurde deshalb festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, heißt es im Polizeibericht.