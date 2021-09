Karlsruhe. Eine Platzwunde am Kopf trug ein junger Mann am Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek am Europaplatz davon. Außerdem wurden er und seine Begleiter wohl noch mit einem Messer bedroht.

Laut Polizei geriet der 27-jährige Geschädigte wohl gegen 4.30 Uhr mit einem jungen Mann, mit dem er im Laufe der Nacht gesprochen hatte, aneinander. Der 27-Jährige war in Begleitung seines jüngeren Bruders und eines weiteren Bekannten. Der bislang unbekannte Mann schlug offenbar unvermittelt mittels einer Art Schlagring oder Ähnlichem gegen die Stirn des 27-Jährigen. Dieser trug eine Kopfplatzwunde davon, die im Krankenhaus versorgt wurde. Der bewaffnete Mann war in Begleitung einer weiteren männlichen Person, die den 27-Jährigen, seinen 18-jährigen Bruder und einen gemeinsamen Freund wohl noch mit einem Messer bedrohte. Den drei jungen Männern um den Geschädigten gelang die Flucht und sie verständigten die Polizei und den Rettungsdienst.

Der Geschädigte konnte den Mann, der ihn verletzt hatte, beschreiben. Es soll sich um einen um die 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer grauen Jeans mit Rissen (Used-Look) und einem blauen T-Shirt. Er hatte schwarze, kurze, nach hinten frisierte Haare und leichte Bartstoppel im Gesicht. Der Mann mit dem Messer konnte von keinem der Geschädigten beschrieben werden. Die beiden Männer waren aber in Begleitung einer 20- bis 25-jährigen Frau, die eine leicht untersetzte Figur hatte. Sie trug ein Sommerkleid und eine rosafarbene Lederjacke. Diese drei Personen sind nach der Auseinandersetzung wieder in die Diskothek zurückgegangen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721 666-3311, entgegen.