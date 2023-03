Wie die Polizeijetzt mitteilte, erzürnten sich bereits am Dienstag gegen 14.15 Uhr eine 47-jährige Autofahrerin und ein 49-jähriger Autofahrer jeweils derart über die ihrer Meinung nach unangebrachte Fahrweise des anderen, dass sie die Polizei verständigten. Die beiden waren auf der A5, zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe-Nord unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung wartete daraufhin an einer Betriebsumfahrt, um die beiden Kontrahenten in Empfang zu nehmen. Nach einer kurzen Aussprache flachte der Konflikt aber schnell und die beiden Verkehrsteilnehmer beendeten das Gespräch mit einem Handschlag. Doch damit nicht genug. Der 49-Jährige wurde während des Gesprächs von einer Wespe in den Hals gestochen. Die ehemalige Kontrahentin, eine ausgebildete Rettungssanitäterin, kümmerte sich umgehend um das Wohlbefinden des Mannes und stellte ihm sogar eine Kältekompresse zur Verfügung. Im Anschluss setzten beide Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt mit einem Lächeln fort, so die Polizei in einer Meldung.