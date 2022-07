Vermutlich ist es einfach zu heiß: Am Samstagvormittag kam es an einer Tankstelle in Rülzheim zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 20-Jährigen und einem zirka 40 Jahre alten Mann. Das meldet die Polizei Germersheim am Montag. Hintergrund der Streitigkeiten sei die Parksituation an den Zapfsäulen gewesen. „Plötzlich stieg ein bislang unbekannter Mann aus dem Pkw des 40-Jährigen und schlug dem 20-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht“, so die Polizei. Anschließend hätten sich die Männer entfernt. Die Ermittlungen dauern an.