Nach Auseinandersetzungen an einem Informationsstand der Alternative für Deutschland (AfD) mussten mehrere Polizeikräfte am Samstagnachmittag in der Kaiserstraße einschreiten. Gegen 16.10 Uhr bildete sich am angemeldeten Infostand der AfD eine Gruppe von Angehörigen der linken Szene. Nach derzeitigem Kenntnisstand warfen die Personen einen Plakataufsteller um und es kam zu einem Wortgefecht, teilt die Polizei mit, Dabei wurde offenbar ein Teilnehmer des Infostandes beleidigt. Darüber hinaus bildete sich eine Menschenkette, wodurch der Zulauf zum Stand unterbunden wurde. Mehrere Polizeistreifen sorgten für eine Trennung der Lager. Nach der Androhung von Platzverweisen und durch die folgende Polizeipräsenz kam es schließlich zu keinen weiteren Zwischenfällen mehr.