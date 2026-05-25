Mehrere Menschen haben am Baggersee Sondernheim eine Auseinandersetzung gehabt. Nach Angaben der Polizei waren am Sonntagabend teils stark alkoholisierte Personen beteiligt. Die Beamten trafen gegen 20.50 Uhr zunächst zwei Leichtverletzte an: Ein 28-Jähriger hatte eine Platzwunde am Kopf, ein 33-Jähriger klagte über Schmerzen. Bei der anschließenden Fahndung nach weiteren Beteiligten stellten die Einsatzkräfte zwei weitere leicht verletzte Personen fest. Die Polizei nahm Ermittlungen zu Hintergründen und weiteren Beteiligten auf und bat um Hinweise unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.