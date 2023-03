Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Auch bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wird es zu Arbeitsniederlegungen kommen. Dies führt zu massiven Einschränkungen und Fahrtausfällen bei den Tram- und Stadtbahnlinien, teilten die beiden kommunalen Verkehrsunternehmen am Donnerstagabend mit. Der Warnstreik von ver.di startet am Freitag mit Betriebsbeginn um 3 Uhr und dauert bis zum Betriebsschluss am Samstag, 3 Uhr, an. Fahrgäste werden gebeten, für ihre Reiseplanung gegebenenfalls auf Alternativen zum ÖPNV auszuweichen, heißt es in der Pressemitteilung.

So wird der Betrieb der VBK während des Warnstreiks ruhen, teilte das Unternehmen mit. In Karlsruhe sind die Tram-Linien 1 bis 5 und die Linie 8 sowie die Linie S2 von den Warnstreiks betroffen. Diese Linien fahren für die gesamte Dauer des Warnstreiks nicht. Der Busverkehr der VBK in Karlsruhe ist durch den Warnstreik massiv eingeschränkt, der Großteil der VBK-Busse bleibt am Freitag im Depot. Allerdings verkehren am Streiktag einige Buslinien der Auftragnehmer in der Fächerstadt mit einem eingeschränkten Angebot, genannt werden hier die Linien, 30, 31, 44, 47 und 73.

Die Nightliner-Linien verkehren in der Nacht von Freitag auf Samstag erst wieder nach ihrem regulären Fahrplan mit den Abfahrten um 4.30 Uhr am Karlsruher Marktplatz.

Auch die AVG ist mit ihren Stadtbahnlinien vom Warnstreik am Freitag betroffen. Allerdings sei noch nicht absehbar, welche Bereiche bestreikt werden und wie viele Mitarbeiter dem Aufruf folgen, heißt es in der Pressemitteilung.