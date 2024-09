Ein Streifenwagen ist in der Nacht auf Freitag auf dem Gelände der Polizeiinspektion Germersheim ausgebrannt. Das teilten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landau jetzt mit. Ein Tatverdächtiger ist in Haft.

Am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr beobachtet ein Zeuge, wie eine männliche Person einen auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Polizeiinspektion Germersheim geparkten Streifenwagen in Brand setzte. Der namentlich bekannte Zeuge sprach den Mann an und hinderte ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten daran zu flüchten. Der 56-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand, bedrohte die eingesetzten Beamten jedoch mehrfach, heißt es in der Mitteilung. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Es wurde niemand verletzt.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau am Freitagvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung an. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte bei der Tatbegehung aufgrund von psychischen Erkrankungen in seiner Schuldfähigkeit erheblich eingeschränkt war, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch zum Tatmotiv, dauern an.