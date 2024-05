Der Streichelzoo am Freizeitgelände ist vielen Familien als Ausflugsziel bekannt. Der Kleintierzuchtverein P111 betreut Tiere und Gelände – ehrenamtlich. Angewiesen ist er dabei auch immer auf die Hilfe der Gemeinde. Die wird etwas weniger.

Der Verein zahlt bereits seit mehreren Jahren die Wasser- und Müllkosten für den Zoo, die Stromkosten wurden jedoch in der Vergangenheit in Höhe von jeweils 1800 Euro jährlich von der Ortsgemeinde übernommen. Dazu besteht laut Verwaltung jedoch keine gesetzliche Grundlage. In einer Vereinbarung von 1988, die die Gemeinde mit dem Verein abgeschlossen hatte, steht, dass der Verein diese Kosten tragen muss. In der Vergangenheit sei aber keine Ablesung der Stromzähler vorgenommen worden, sondern lediglich eine Schätzung. Erst durch eine Vereinsablesung im November 2023 und die darauffolgende Abrechnung wurde festgestellt, dass eine Nachzahlung in Höhe von knapp 5700 Euro fällig war, die der Verein aber nur schwer aufbringen kann.

Helfer gesucht

Beim Kleintierzuchtverein hatte es in den letzten Jahren innerhalb des Vorstands etliche Zerwürfnisse und daraus erfolgende Führungswechsel gegeben, wodurch „sehr viel aus dem Ruder gelaufen“ sei, wie der Verein betont. Die jetzige Vorstandschaft könne dafür aber nicht verantwortlich gemacht werden. Bei den zu Beginn des Jahres stattgefundenen Vorstandswahlen wurde eine neue Vereinsführung gewählt, díe sowohl das Zoogelände als auch das gesamte Vereinsleben „wieder attraktiv machen“ will. Die aufgelaufenen Nachzahlungen könne der Verein aber nicht aus eigener Tasche bezahlen, zumal in den kommenden Monaten einiges in den Zoo investiert werden soll. Dafür sei der Verein auf die Hilfe von ehrenamtlichen Helfern und auf Geldspenden angewiesen, wie er betont. Der Verein sei „täglich bemüht“, für Umbau und Renovierung der Gehege sowie die Tierpflege neue Mitglieder zu werben, ehrenamtliche Helfer zu finden und Spenden zu generieren. Daher bat er die Gemeinde um Unterstützung, ohne die „es wahrscheinlich nicht möglich wäre, den seit 1961 bestehenden Verein weiterhin auf hohem Niveau am Leben zu erhalten“.

Zoo für Gemeinde wichtig

Da die Ortsgemeinde an der Misere „nicht ganz unbeteiligt war“, weil die Schätzung des Stromverbrauchs geduldet wurde, hatte die Gemeinde Rülzheim die Nachzahlung beglichen. Die zukünftigen Abschläge sowie Nachzahlungen wird der Verein tragen, wie die Verwaltung und Ortsbürgermeister Reiner Hör in einem Gespräch mit dem neuen Vereinsvorsitzenden, Mario Muth, vereinbarten. Dabei wurde auch die Unterstützung des Vereins durch die Ortsgemeinde und die Wichtigkeit des Zoos für diese betont.

Grüne: Schlamperei beenden

Der Streichelzoo habe eine große Bedeutung für Rülzheim betonten alle Fraktionen im Gemeinderat. Daher dürfe man ihn „nicht länger hängen lassen“, weshalb auch die Übernahme der Nachzahlung durch die Gemeinde richtig gewesen sei. Künftig solle diese aber darauf achten, so Sandra Jäger (Grüne), dass „eine solche Schlamperei“ nicht mehr vorkomme. Die Kritik sei berechtigt, gestand Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) ein, „die nehme ich an“. Der Rat schloss sich einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung an, wonach der Gemeinde die Nachzahlung übernimmt, der Verein aber für die weiteren Kosten aufkommen muss.