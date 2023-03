Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Germersheim will einen Streetworker einstellen. Es geht darum, Jugendliche von der Straße zu holen.

Am Fachmarktzentrum, am Arrestgebäude, am Wohnmobilstellplatz und am Bürgerhaus halten sich in den Abendstunden vermehrt Jugendliche auf. Es werden Böller geworfen, und es wird auch mal zu laut,