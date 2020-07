Mitarbeiter des Bauhofs haben am Fußgängerübergang über die Rheinzaberner Straße am Stadion zwei kleine orangene Männchen mit der Aufschrift „Kids“ aufgestellt. Sie sollen die von Rheinzabern kommenden Autofahrer, aber auch die aus dem Ort in Richtung Rheinzabern hinausfahrenden auf die die Fahrbahn querenden Schüler aufmerksam machen.

Die Anregung dazu kam von einem Anwohner aus dem Südring. Die „Streetbuddys“ genannten Figuren sollen keinen Ersatz für die gelben Füße darstellen, die vor Jahren an verschiedenen Straßen angebracht wurden, die von besonders vielen Schülern auf ihrem Schulweg überquert werden müssen, die aber mittlerweile fast alle nicht mehr vorhanden sind.

Die „Streetbuddys“ werden auch nicht überall dort angebracht, wo gelbe Füße waren, wie uns das Ordnungsamt auf Nachfrage mitteilte. Die Aufstellung der beiden „Streetbuddys“ soll von einer verdeckten Verkehrsmessung begleitet werden, die dann aufzeigt, ob sich das Fahrverhalten insbesondere die gefahrenen Geschwindigkeiten positiv verändern. Das Ganze sei daher als Testphase zu sehen, eine weitere Aufstellung an weiteren Stellen im Ort sei vorerst nicht geplant. „Wir warten die Ergebnisse der Verkehrsmessung ab, um herauszufinden, ob eine Aufstellung weiterer „Streetbuddys“ Sinn ergibt“, so die Verwaltung, „behalten uns aber auch vor, die Teile auch wieder abzubauen.“

Die Kosten liegen bei etwa 50 Euro pro Stück und werden aus dem Etat der Straßen- und Verkehrsbehörde der Verbandsgemeinde beglichen.