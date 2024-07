Der Paradeplatz in Germersheim soll zu einer kulinarischen Oase werden, in der das Zählen von Kalorien zur Nebensache wird – verspricht der Veranstalter des Street-Food- und Musik-Festivals. Von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August, werden laut der Just Festivals Event Media GmbH zwischen 15 und 20 Food-Trucks Station auf dem Platz machen. Hinzu komme noch eine Cocktail- und Weinbar sowie ein Bierwagen mit Bier und Softdrinks. Am Freitag gibt es von 18 bis 22 Uhr Live-Musik von „Neon Lights“, einer Partyband, und einem DJ. Am Samstag geht es um 12 Uhr los. Musik aus verschiedenen Dekaden gibt es ab 15 Uhr von „Shahin“, um 18 Uhr unterhält DJ Alex White T – ebenfalls bis 22 Uhr. Der Sonntag startet ebenfalls um 12 Uhr, und ab 14 Uhr gibt es Beats von DJ Akaz auf der Bühne. Ende wird gegen 18 Uhr sein.