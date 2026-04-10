Für das Ehepaar Braun und Kistner ist ein Lebenstraum geplatzt. Und die Gemeinde muss Schaden für sich abwenden.

Die Straußenfarm in Rülzheim war ein Vorzeigeprojekt. Mit viel Herzblut, Engagement und Fachwissen haben Uschi Braun und Christoph Kistner ihren Lebenstraum verwirklicht und mit der Mhou-Farm ein Vorzeigeprojekt geschaffen. Aus den verschiedensten Gründen platzte letztlich die geregelte Betriebsübergabe, weil eben sämtliche Nachfolger mit ihren Ideen und Unternehmen nicht dem entsprachen, was der Gemeinde zusagte. Letztlich geht es für die Verantwortlichen der Ortsgemeinde immer darum, Schaden von Rülzheim abzuwenden.

Und das ist auch nun wieder der Fall: Das lange Ringen um die Räumung, den Rückbau des Geländes vor Gericht geschieht, weil Ortsbürgermeister Michael Braun wie auch sein Vorgänger im Amt, Reiner Hör, verpflichtet sind und waren, Schaden abzuwenden. Was geschieht, wenn die Gemeinde das Gelände mit dem Lärmschutzwall, den Gebäuden und Bodenplatten übernimmt und die Grundstückseigentümer der ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen entsprechend dem Pachtvertrag diese zurückfordern, wie sie mal waren? Dann muss die Rülzheimer Gemeinde für die Kosten aufkommen, mit dem Steuergeld ihrer Bürger.

Natürlich ist es Wahnsinn – wie Uschi Braun in ihrer Stellungnahme schrieb –, wenn der Lärmschutzwall mit seinen Pflanzen und Tieren abgetragen werden und danach dem Bebauungsplan entsprechend erneut eine Begrünung erfolgen muss. Hätte die Gemeinde alle rund 20 Parzellen in ihrem Besitz, könnte der Wall bleiben. Aber will nur ein Grundstücksbesitzer sein Gelände zurück, muss der Sicht- und Lärmschutz abgetragen werden. Und das darf nicht auf Kosten der Gemeinde erfolgen. Deshalb gibt es Verträge. Und durch diese stehen die ehemaligen Mhou-Farmer in der Pflicht.

Ob man diesen Verpflichtungen und dem Urteil als Rentner nachkommen kann, steht auf einem anderen Blatt. Den Schaden hat das Ehepaar, weil ihm durch die gescheiterte Betriebsübergabe viel Geld verloren gegangen ist und es für hohe Rückbau- und Räumungskosten aufkommen muss. Der Gemeinde entstand durch das mediale Interesse ein Imageschaden, obwohl sie entsprechend den Gesetzen handelt. Und ein finanzieller, weil Pachteinnahmen fehlen, sie aber selbst Pacht an Grundstückseigentümer zahlen muss.