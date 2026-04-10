Die Straußenfarm in Rülzheim gibt es nicht mehr, doch das Gelände sorgt weiter für Streit. Es geht um den Rückbau, Kosten und Zugangsrechte.

Die Straußenfarm in Rülzheim ist Vergangenheit. Geschlossen hatte diese ihre Türen nach gut 16 Jahren Ende 2022. Doch beendet ist das Thema dennoch seit Jahren nicht. Nach der Schließung folgte ein langer Rechtsstreit, der nun mit dem im vergangenen Jahr erfolgten Urteil des Landauer Landgerichts eigentlich beendet wäre. Es geht um die Räumung des Geländes und den Rückbau. Hier stoßen zwei Meinungen, zwei Sichtweisen aufeinander. Für die Rülzheimer Verwaltung ist das Gelände nicht geräumt und zurück gebaut, für die Pächterin ist das der Fall.

Kein Zugriff auf Eigentum

Allerdings hat die Ortsgemeinde Rülzheim noch immer keinen Zugriff auf das Gelände – das teilweise in Gemeindebesitz, aber „auch in den Händen von privaten Eigentümern und Eigentümergemeinschaften“ ist, sagt Ortsbürgermeister Michael Braun (Aktive Bürger). Er verdeutlicht das Problem bei einem Rundgang über das der Gemeinde zugängliche Gelände. Zu sehen ist wieder der alte Tennisplatz der ehemaligen Kreisbildungsstätte. Das Restaurant der Mhou-Farm ist Geschichte. Auch sind die Unterstände für die Strauße auf dem weitläufigen Gelände zurückgebaut und abtransportiert worden – so wie es Pächterin Uschi Braun kürzlich in einer Stellungnahme auch sagte. Aber die verschiedenen Parzellen müssen an die Besitzer so übergeben werden, wie sie einst gepachtet worden waren – „ohne mit Schotter verdichteten Wege, ohne Betonfundamente, ohne Lärmschutzwall, ohne Zaunanlagen“, verdeutlicht der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Schall. Es sei unerheblich, ob die Gemeinde eine Nachfolgenutzung habe oder nicht. Es gehe darum, dass die Grundstücksbesitzer das Recht haben, dass sie ihren Grund und Boden so zurückbekommen, wie sie ihn übergeben haben. Erst nach korrekter Übergabe habe auch die Gemeinde Zugriff auf ihr Eigentum.

Das Betriebsgebäude muss ebenso wie die Bodenplatte noch abgerissen werden . Foto: Ralf Wittenmeier Hier wurden einst junge Küken aufgezogen. Auch dieses Gebäude muss noch abgerissen werden. Foto: Ralf Wittenmeier Das Betriebsgebäude mit seinen großen Rolltoren von der Straßenseite. Foto: Ralf Wittenmeier Seit 20 Jahren gibt es den Lärmschutzwall. Weil er auf gepachtetem Gelände steht, muss er abgetragen werden. Foto: Ralf Wittenmeier Idyllisch. Das Gebäude zur Kükenaufzucht muss abgerissen werden. Foto: Ralf Wittenmeier Ein Tor mit Schloss. Bricht die Gemeinde dieses auf, ist das Sachbeschädigung. Der Schotterweg muss zurückgebaut werden. Foto: Ralf Wittenmeier Auch hier gibt es noch einen Zaun, der eigentlich weg muss. Foto: Ralf Wittenmeier Foto 1 von 7

Entsorgung des Lärmschutzwalls

Gleichzeitig weiß Schall, dass das nicht einfach werden wird. Denn der Lärmschutzwall, der über mehrere hundert Meter entlang der Zufahrtsstraße zum Schutz der Strauße aufgeschüttet wurde, muss entfernt werden. Jetzt ist dieser Wall bewachsen. Die Untere Landespflege der Kreisverwaltung hat laut Schall schon deutlich gemacht, dass eine Entfernung ohne naturschutzrechtliches Gutachten nicht möglich sein wird. Also müsse über eine ganze Vegetationsperiode beobachtet werden, ob es schützenswerte Tiere und Pflanzen gebe. Wenn man wisse, welche Tiere und Pflanzen dort zu finden seien, dann könne entschieden werden, wie man damit umgehe. Dann wisse man auch nicht, mit welchem Material einst aufgeschüttet wurde. Zwar versichert Michael Braun zufolge „die Pächterin, dass es damals Gutachten gegeben habe, aber diese liegen der Gemeinde nicht vor“. Auch die damals ausführende Baufirma habe keine Unterlagen mehr, da sie diese nach zehn Jahren vernichten darf. Schall schätzt, dass alleine der Rückbau und die Entsorgung des Lärmschutzwalls eventuell 200.000 Euro kosten könnten – „wenn nichts entdeckt wird“.

Gerichtsvollzieher wird beauftragt

Diese Kosten und weitere für den Rückbau des ehemaligen Gebäudes für die Kükenaufzucht, das Betriebsgebäude am Rand des Geländes, der Rückbau der geschotterten Wege und der Bodenplatten sowie der Zäune und Tore muss nach Angaben der Verwaltung und nach den Worten des Gerichtsurteils die Pächterin tragen. Die Frist für eine Anfechtung des Urteils sei inzwischen vorüber. Ein Problem sei auch, dass die mit Schlössern und Ketten gesicherten Tore sowie die Zäune Eigentum der Pächterin sind. Würde die Gemeinde hingehen, ein Schloss mit einem Bolzenschneider öffnen, so wäre das Sachbeschädigung. Da die Gemeinde keine Schlüssel für die Tore der Zäune und Türen der noch stehenden Gebäude hat, könne sie als Eigentümerin des Geländes auch nicht auf ihren Besitz. Der Zugriff auf das Eigentum bleibt Michael Braun zufolge der Gemeinde Rülzheim so verwehrt. Es stimme also nicht ganz, dass die Gemeinde schon längst eine Folgenutzung hätte angehen können. Es müsse erst alles geräumt werden.

Wenn die Pächterin dem Gerichtsurteil nun nicht nachkommt und die angesprochenen Reste beseitigt, wird der Verwaltung zufolge ein Gerichtsvollzieher mit der Durchsetzung des Urteils betraut. Dieser dürfe dann den Rückbau anordnen. Die anfallenden Kosten werde der Gerichtsvollzieher dann von der Pächterin einfordern.