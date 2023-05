Der Abbau der Straußenfarm Mhou, die zum Jahresende 2022 ihre Pforten geschlossen hat, kommt in die nächste Phase. Nachdem viele der Strauße, die seit 2007 auf den Flächen zwischen Altbach, Klingbach/ Panzergraben und der Alten Mühlgasse weideten, bereits in ihre neue Heimat abtransportiert sind, bereiten die Farmer laut Mitteilungen in den sozialen Medien für die nächsten beiden Samstage , 6. und 13. Mai, jeweils 13 bis 17 Uhr, einen großen Räumungsverkauf all der Gegenstände aus Farmladen und für den täglichen Farmbetrieb vor, die bisher noch benötigt wurden.

Angeboten werden zu günstigen Preisen neben Gartengerät und Werkzeug aller Art - vom Vorschlaghammer bis zum Schweißgerät – auch die Ausstattung des Farmladens wie Vitrinen, Tische, Weinkisten, Gewerbe-Kühlschränke und Tiefkühltruhen, aber auch Rest-Waren wie ausgeblasene Straußeneier, frische Speiseeier oder Kleinlederwaren und Körbe aller Art oder. Da der frühere Farmladen nicht mehr zur Verfügung steht, findet der Räumungsverkauf vor dem hölzernen Ökonomiegebäude der Farm auf dem Platz hinter dem grünen Sichtschutzzaun gegenüber dem Alla-Hopp Spielplatz statt. Die Farmer weisen darauf hin, dass der Räumungsverkauf nur stattfindet, wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen. Bei Regen, beziehungsweise hoher Regenwahrscheinlichkeit, wird der Räumungsverkauf verschoben.