Das Rülzheimer Strandbad startet am Samstag, 23. Mai, um 10 Uhr in die neue Badesaison. Der See ist zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei. Saisonkarten können per E-Mail an freizeitbereich@ruelzheim.de bestellt oder ab 23. Mai an der Tageskasse gekauft werden. Bereits bestellte Saisonkarten können ab 23. Mai am Kassenhäuschen abgeholt werden. Die Tageskarten für Erwachsene kosten drei Euro, für Jugendliche von sieben bis 17 Jahren zwei Euro. Kinder unter sieben Jahren und Schwerbehinderte sind frei. Saisonkarten für Erwachsene kosten 36 Euro, für Jugendliche von sieben bis 17 Jahren 24 Euro. Familien (zwei Erwachsene und maximal zwei Jugendliche) zahlen 85 Euro, Alleinerziehende (ein Erwachsener mit maximal zwei Jugendlichen) 50 Euro. Für weitere Jugendliche gibt es Erweiterungskarten für 13 Euro. An der Kasse ist nur Barzahlung möglich, das gilt auch für Saisonkarten.