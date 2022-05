Das Strandbad öffnet am Samstag, 21. Mai, 10 Uhr, für die aktuelle Badesaison. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei. Saisonkartenbestellungen sind wieder möglich, Tageskarten können direkt an der Kasse gekauft werden. Der See ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Tageskarten kosten für Erwachsene 3 Euro, für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren 2 Euro; für Kinder unter 7 Jahren und Schwerbehinderte ist der Eintritt frei. Saisonkarten kosten für Erwachsene 36 Euro, für Jugendliche 24 Euro, für eine Familie (zwei Erwachsene und zwei Jugendliche) 85 Euro (jeder weitere Jugendliche 13 Euro). Kinder unter 7 Jahren haben freien Eintritt, für Alleinerziehende (ein Erwachsener, zwei Jugendliche) gilt ein Tarif von 50 Euro.

Saisonkarten können ab sofort per Mail an info@strandbad-ruelzheim.de vorbestellt werden. Auch ein Kauf vor Ort am ist möglich. Vorbestellte Karten können ab 21. Mai am Kassenhäuschen abgeholt werden. Sowohl für Tages- als auch für Saisonkarten ist nur Barzahlung möglich. Gutscheine von Saisonkarten aus den Jahren 2020 oder 2021 können von montags bis donnerstags jeweils vormittags im Rathaus gegen eine aktuelle Saisonkarte umgetauscht werden.