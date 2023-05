Das Strandbad am Freizeitzentrum öffnet am kommenden Samstag, 27. Mai, für die aktuelle Badesaison. Der See ist täglich zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Saisonkarten können unter info@strandbad-ruelzheim.de bestellt oder ab der Öffnung an der Tageskasse gekauft und bereits bestellte Karten dort abgeholt werden. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 3 Euro, für Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren 2 Euro. Kinder unter 7 Jahren und Schwerbehinderte sind frei. Saisonkarten: Erwachsene: 36 Euro, Jugendliche 24 Euro, Familien (zwei Erwachsene und maximal zwei Jugendliche: 85 Euro, Alleinerziehende (ein Erwachsener und maximal zwei Jugendliche: 50 Euro. Erweiterungskarte für Jugendliche: 13 Euro. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei.