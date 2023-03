Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat die Polizei am Montagmittag gegen gleich zwei Rollerfahrer eingeleitet. Beide haben es versäumt, eine neue Versicherung abzuschließen. Dies wurde bei Verkehrskontrollen in Rülzheim und Lustadt entdeckt. Zudem waren beide Rollerfahrer (63 und 18 Jahre alt) nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass seit 1. März ein neues Versicherungskennzeichen benötigt wird.