Vor gut drei Monaten gelang einem Gefangenen die Flucht bei Germersheim. Kurz darauf entkam ein Häftling in Ludwigshafen. Jetzt wurde ein dritter Fall bekannt – durch eine anonyme Quelle. Die Sicherheitsbehörden müssen sich Fragen gefallen lassen.

Am Tag vor Halloween 2023 stand für den verurteilten Mörder Aleksandr Perepelenko eine sogenannte Ausführung an. Bei dem Spaziergang mit seiner Frau und den beiden Kindern am Germersheimer Baggersee gelang dem damals 43-Jährigen die Flucht