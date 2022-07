Aufsehen erregte ein Mann an einer Tankstelle. Am Dienstagmorgen um 3.15 Uhr begann ein 29-Jähriger an einer Germersheimer Tankstelle, Passanten anzusprechen. Wie er der Polizei bei einer unmittelbaren Kontrolle mitteilte, hatte er Drogen konsumiert, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Da er zusätzlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für sein Auto war, wurde eine Strafanzeige gegen ihn verfasst.