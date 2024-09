Es gibt Probleme bei der Umsetzung der Vereinbarung zwischen der Stadt Wörth sowie den Verbandsgemeinden Kandel, Lingenfeld und Herxheim, den ruhenden und fließenden Verkehr zu überwachen und Verstöße zu ahnden. Darüber informierte Weingartens Ortsbürgermeister Stefan Becker ( CDU) nach eigenen Angaben den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Folge für den Ort: Es gebe keine Kontrollen mehr. Das ist laut Becker insbesondere in den Durchfahrtsstraßen ein Problem. Zur Erinnerung: Die Kommunen hatten gemeinsam auch ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft. Zudem, so Becker, gibt es im Ort kritische Stimmen von Anwohnern und Geschäftsleuten, die fordern, dass das vor gar nicht allzu langer Zeit umgesetzte neue Parkkonzept in Germersheimer Straße und Schlossgasse befristet werden sollte. Schließlich würden viele der deshalb eigens auf der Fahrbahn eingezeichneten Parkboxen für Kurzzeitparker von Langzeitparkern belegt. Unabhängig von den aktuellen Problemen sprach sich Becker gegenüber der RHEINPFALZ dafür aus, an der Parkregelung festzuhalten, weil der Verkehr besser fließe und die Fußgänger sich besser bewegen könnten.