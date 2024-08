Da die Pfortzer Kerwe in diesem Jahr größer ausfällt, wird der Bereich von der Eisenbahnstraße 87 bis zur Cany-Barville-Straße 2 für den Verkehr von Samstag bis einschließlich Montag gesperrt. Eine Umleitung ist über die Kronenstraße, Elisabethenstraße und Karlstraße vorgesehen. In diesem Bereich besteht ein Halteverbot. Der Platz vor dem Alten Schulhaus (Schulstraße/Amalienstraße) steht aufgrund des Aufbaus der Kerwe bereits seit Mittwochabend nicht als Parkplatz zur Verfügung. Die Pfortzer Kerwe beginnt am Samstag, 24. August, um 16.30 Uhr mit dem Aufstellen eines Kerwebaums.