Derzeit ist die Durchfahrt der Werftstraße entlang der ehemaligen Schiffswerft gesperrt. Ein Baumgutachter untersucht nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit die Standfestigkeit der Bäume. Grund hierfür ist ein abgebrochener Ast, der am Samstag für einen Einsatz der Feuerwehr sorgte. Der Ast ist dem Beigeordneten Sascha Hofmann zufolge auf einen Wagen gefallen. Die Bäume seien vergangenes Jahr durch einen Baumgutachter untersucht worden. Damals habe es keine Bedenken gegeben. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit könne es aber sein, dass sich das geändert habe, so der Beigeordnete. Deshalb sei der Gutachter im Einsatz. Falls Bäume gefällt oder in Teilen zurückgeschnitten werden müssten, habe das nichts mit den Abrissarbeiten an der alten Schiffswerft zu tun, so Hofmann weiter.